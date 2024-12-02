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Закон, порядок, государство

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В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Республике Бурятия, стартовал зимний период обучения

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Республике Бурятия, стартовал зимний период обучения

В рамках нового учебного периода, стартовали занятия с военнослужащими, заключившими первые контракты с минобороны России.

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