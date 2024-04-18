Медведчук плотно окопался в информационном пространстве России со своими программными статьями. На этот раз он появился на страницах "Комсомольской правды" с небывалыми откровениями - Зеленский разрушил Украину до основания! До Медведчука, конечно, никто об этом не догадывался, а он пролил свет истины, можно сказать, как Данко пылающим сердцем осветил путь жителям нашей страны.