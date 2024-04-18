Медведчук плотно окопался в информационном пространстве России со своими программными статьями. На этот раз он появился на страницах "Комсомольской правды" с небывалыми откровениями - Зеленский разрушил Украину до основания! До Медведчука, конечно, никто об этом не догадывался, а он пролил свет истины, можно сказать, как Данко пылающим сердцем осветил путь жителям нашей страны.
Украинские "эксперты"
Комментарии
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Наталья Иванова
https://ok.ru/video/3372927355619
Досмотрите до конца и распространите это видео!
OK.RU
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13 час.
Андрей Тихонов
Все эти иксперды хотят в будущем усесться в кресла должностей, вот и мозолят глаза, чтоб их не забыли
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7 час.
vagas Karlito
Они дружно эту хунту создавали только некоторых выперли от туда! А они рулить хотят!))
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1 час.
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