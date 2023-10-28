Знаю наверняка, трудится ли женский пол в шахтах, горячих цехах и прочих работах, куда нас парни посылают

Александр Ковалев "Оттуда я узнала, что, оказывается, на низких горизонтах (глубина свыше километра) трудятся женщины. Проходчик, механик подъема....." женщина -проходчик ??? в какой реальности автор курил и что ?

Майя Maja Действительно... Я тоже такое впервые слышу. По моему эти профессии относятся к запретам для женщин по медицинским показаниям. https://www.trudohrana.ru/article/104063-spisok-zapreshchennyh-professiy-dlya-jenshchin-v-rossii