ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Знаю наверняка, трудится ли женский пол в шахтах, горячих цехах и прочих работах, куда нас парни посылают

Знаю наверняка, трудится ли женский пол в шахтах, горячих цехах и прочих работах, куда нас парни посылают

Сколько десятков, нет, сотен мужских комментариев под моими постами: иди работать на завод, в шахту.

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Комментарии
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Александр Ковалев
&quot;Оттуда я узнала, что, оказывается, на низких горизонтах (глубина свыше километра) трудятся женщины. Проходчик, механик подъема.....&quot;  женщина -проходчик ??? в какой реальности автор курил и что ?
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2 д.
Майя Maja
Действительно... Я тоже такое впервые слышу. По моему эти профессии относятся к запретам для женщин по медицинским показаниям. https://www.trudohrana.ru/article/104063-spisok-zapreshchennyh-professiy-dlya-jenshchin-v-rossii
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2 д.
Виктор Белогорцев
в шахте воздух контролируют АКВ (автоматический контроль ветра) и ДМТ  (датчик метана термокаталитический) и у каждого бригадира шахтный интерферометр
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1 д.

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