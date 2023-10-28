Сколько десятков, нет, сотен мужских комментариев под моими постами: иди работать на завод, в шахту.
Знаю наверняка, трудится ли женский пол в шахтах, горячих цехах и прочих работах, куда нас парни посылают
Комментарии
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Александр Ковалев
"Оттуда я узнала, что, оказывается, на низких горизонтах (глубина свыше километра) трудятся женщины. Проходчик, механик подъема....." женщина -проходчик ??? в какой реальности автор курил и что ?
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2 д.
Майя Maja
Действительно... Я тоже такое впервые слышу. По моему эти профессии относятся к запретам для женщин по медицинским показаниям. https://www.trudohrana.ru/article/104063-spisok-zapreshchennyh-professiy-dlya-jenshchin-v-rossii
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2 д.
Виктор Белогорцев
в шахте воздух контролируют АКВ (автоматический контроль ветра) и ДМТ (датчик метана термокаталитический) и у каждого бригадира шахтный интерферометр
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1 д.
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