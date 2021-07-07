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Последние новости коронавируса: регионы готовятся к закрытию границ

Последние новости коронавируса: регионы готовятся к закрытию границ

Последние новости коронавируса: регионы готовятся к закрытию границ Александр АлексеенкоНа текущий момент со времени обнаружения первого случая заражения коронавирусом во всем мире официально зарегистрировано более 50 миллионов человек с COVID-19.

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