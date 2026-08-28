Возврат, биометрия, льготы: что изменится в автобусах и электричках с 1 сентября

Осенью вступят в силу изменения в поездках на общественном транспорте. Что нужно знать пассажирам.Пассажиры общественного транспорта уже с 1 сентября 2026 года столкнутся со значительными изменениями при поездках на автобусах или электричках.
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