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Царьград

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Возврат, биометрия, льготы: что изменится в автобусах и электричках с 1 сентября

Возврат, биометрия, льготы: что изменится в автобусах и электричках с 1 сентября

Осенью вступят в силу изменения в поездках на общественном транспорте. Что нужно знать пассажирам.Пассажиры общественного транспорта уже с 1 сентября 2026 года столкнутся со значительными изменениями при поездках на автобусах или электричках.

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