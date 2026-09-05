Эксперимент Трампа с переименованием озера Онтарио и Мексиканского залива можно перенести на отечественную почву — Русское море, Русские острова и Русгород на Балтике Сергей Аксёнов Фото: AP/TASS Не прошло и трёх дней с момента указа Дональда Трампа о переименовании озера Онтарио в озеро Америка, как сервис Googlе Карты исполнил волю президента.
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