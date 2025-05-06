Троллейбусы отменяются, автобусы пойдут по другим маршрутам: из-за празднования Дня Победы в Омске изменят схемы движения общественного транспорта.
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Троллейбусы отменяются, автобусы пойдут по другим маршрутам: из-за празднования Дня Победы в Омске изменят схемы движения общественного транспорта.