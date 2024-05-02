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Военные новости ★ спецоперация

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Многофункциональный радиолокатор МРЛС поступает в эксплуатацию

Многофункциональный радиолокатор МРЛС поступает в эксплуатацию

МРЛС на стадии испытаний, 2022 г.События последнего времени наглядно показывают необходимость создания и постановки на дежурство многофункциональных радиолокационных станций, способных засекать беспилотные летательные аппараты и иные малоразмерные цели.

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