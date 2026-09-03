Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Как составлять резюме, если ещё нет опыта? Есть только учёба и подработки

Как составлять резюме, если ещё нет опыта? Есть только учёба и подработки

У вас точно найдётся что написать — останется это правильно преподнести. Шутки о работодателях, которым требуются сотрудники младше 25 лет со стажем не менее 15 лет, не устаревают десятилетиями.

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