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Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным

Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для обсуждения возможных перспектив и сценариев.

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