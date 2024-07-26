Асад заявил об актуальности переговоров с Путиным

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об актуальности их переговоров на фоне текущих геополитических событий для обсуждения возможных перспектив и сценариев.
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