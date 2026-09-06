Михаилу Шуфутинскому присвоено звание народного артиста России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Народный артист Российской Федерации» эстрадному певцу и композитору Михаилу Шуфутинскому.
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