Россиянам объяснили причины возникновения молочницы во рту Молочницу в ротовой полости — оральный кандидоз — стоит рассматривать как следствие общего дисбактериоза организма, заявила стоматолог-гигиенист Светлана Фролова.
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