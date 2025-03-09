❗️В Крыму водитель легковушки вылетел с дороги и перевернулся: погиб пассажир Смертельная авария произошла утром 9 марта в Нижнегорском районе.
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❗️В Крыму водитель легковушки вылетел с дороги и перевернулся: погиб пассажир Смертельная авария произошла утром 9 марта в Нижнегорском районе.