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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Сафонове: «Его точно не должно быть среди номинантов на «Золотой мяч». По его воротам максимум два раза за матч бьют»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов достоин бороться за «Золотой мяч».

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