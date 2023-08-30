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Массовая атака России беспилотниками произошла в ночь на 30 августа

В ночь на 30 августа произошла массовая атака беспилотников на регионы России. Как сообщили в Минобороны РФ, за одну ночь военные отразили атаки трех беспилотников над территорией Брянской области и одного – над территорией Орловской области.

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