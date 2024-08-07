Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 908 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Лукьянов
    В очко ему пломбу залепить! Чтоб срать не мог. Тогда может и жрать меньше будет!Как «зелёный банк...
  • Vlad Dirkin
    Здравствуйте, меня зовут Пьеро… Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием "Девочка с голубыми волосами, Ил...Мизулина не приня...
  • ПавелЗзаварзин
    Молодец Мизулина! Голубых и небритых дизайнеров в тюрягу или СВО на переднюю линию!Мизулина не приня...

В Крыму считают, что вводимый турналог не выстрелит

В Крыму считают, что вводимый турналог не выстрелит

Регионы вправе самостоятельно принять решение о новом обложении, вводимом с 1 января 2025 года. «Считаю нецелесообразным введение туристического налога в Республике Крым до окончания специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх