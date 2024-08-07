В Крыму считают, что вводимый турналог не выстрелит

Регионы вправе самостоятельно принять решение о новом обложении, вводимом с 1 января 2025 года. «Считаю нецелесообразным введение туристического налога в Республике Крым до окончания специальной военной операции.
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