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Закон, порядок, государство

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Заместитель начальника Госавтоинспекции вместе с юным инспектором движения вручили памятную медаль ветерану Великой Отечественной войны.

Заместитель начальника Госавтоинспекции вместе с юным инспектором движения вручили памятную медаль ветерану Великой Отечественной войны.

Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области подполковник полиции Евгений Храпатый с представительницей движения ЮИД вручили памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветерану Владимиру Дмитриевичу Соломко.

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