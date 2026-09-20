Dawn: В Пакистане задержали сестру экс-премьера Имрана Хана

В Лахоре задержали Алиму Хан, сестру экс-премьера Имрана Хана, согласно закону Пенджаба об охране порядка.
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