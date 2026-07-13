Офшорная нефть Уругвая может превысить ресурсы формации Вака-Мэрта

Незаметная нефтяная история Уругвай — страна без собственной нефтяной истории. До 2022 года страна полностью зависела от импорта нефти и природного газа, что делало её уязвимой к волатильности мировых цен.
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