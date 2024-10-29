Новости авто! Как долго «живут» китайские автомобили в российских такси?

По словам собеседников «Ъ FM», большинство китайских моделей отправляют на списание уже после 150 тысяч километров пробега, тогда как автомобили прежних популярных брендов выдерживали пробеги от 250 до 300 тысяч километров.
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