"Кадыров, миленький, прости": Казахский блогер извиняется, за то что вызвал Адама на бой 🙏🏻

Михаил

Награды, да ещё такие высокие, даются за соответственно важные свершения или подвиги, совершённые лично награждённым. А награждение несовершеннолетнего сынка главы республики за неизвестно что только обесценивает эти награды,умаляет их значение в глазах простого народа, превращает их в простые побрякушки. Такого прецедента в мире, по моему, ещё не было,если не считать Брежнева. Похоже на какую то афёру, издевательство и подхалимаж. Путин, в отличие от других политиков себя наградами не обвешивает, Героем России не становится. Смешно и горько смотреть на это... Назовите, какие подвиги совершил этот мальчик?