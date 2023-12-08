Avia.pro - Новости Необдуманный Вызов и Последствия Олжас Рахимжанов, блогер из Казахстана, публично извинился после того, как вызвал на бой сына Рамзана Кадырова.
"Кадыров, миленький, прости": Казахский блогер извиняется, за то что вызвал Адама на бой 🙏🏻
Комментарии
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Михаил
Награды, да ещё такие высокие, даются за соответственно важные свершения или подвиги, совершённые лично награждённым. А награждение несовершеннолетнего сынка главы республики за неизвестно что только обесценивает эти награды,умаляет их значение в глазах простого народа, превращает их в простые побрякушки. Такого прецедента в мире, по моему, ещё не было,если не считать Брежнева. Похоже на какую то афёру, издевательство и подхалимаж. Путин, в отличие от других политиков себя наградами не обвешивает, Героем России не становится. Смешно и горько смотреть на это... Назовите, какие подвиги совершил этот мальчик?
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо еще орден адаму дать.
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1 час.
Александр Зиборов
Нужно признать Адама чемпионом. По всем видам спорта.
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17 мин.
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