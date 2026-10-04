Trump names Jay Clayton to new artificial intelligence czar post

U.S. President Donald Trump said he named Director of National Intelligence Jay Clayton to the newly created post of artificial intelligence czar.
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