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Царьград

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Даже отпуск у моря не всегда помогает. Ученые рассказали, кому не хватает витамина D

Даже отпуск у моря не всегда помогает. Ученые рассказали, кому не хватает витамина D

Ученые выяснили, кому солнечный свет не помогает восполнить дефицит витамина D.Солнечный свет не всегда обеспечивает организм достаточным количеством витамина D.

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