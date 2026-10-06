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Царьград

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Юбилейный Пермский марафон-2027: уже 4118 участников

Юбилейный Пермский марафон-2027: уже 4118 участников

Юбилейный Пермский марафон пройдёт 5–6 сентября 2027 года, в программу включены дистанции от 2,5 км до классических 42,2 км, а также детские старты, эстафета и заезд на колясках.

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