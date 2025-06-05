Radeon RX 9070 XT продавали всего за 640 евро. Флагман AMD впервые стал доступен по цене ниже рекомендованной

Только мы успели поговорить о том, что Radeon RX 9070 ненадолго стала доступна по цене ниже рекомендованной, как тот же немецкий магазин Alternate выставил такую карту по рекордно низкой цене, а заодно впервые предложил и Radeon RX 9070 XT по цене ниже рекомендованной.