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Radeon RX 9070 XT продавали всего за 640 евро. Флагман AMD впервые стал доступен по цене ниже рекомендованной

Radeon RX 9070 XT продавали всего за 640 евро. Флагман AMD впервые стал доступен по цене ниже рекомендованной

Только мы успели поговорить о том, что Radeon RX 9070 ненадолго стала доступна по цене ниже рекомендованной, как тот же немецкий магазин Alternate  выставил такую карту по рекордно низкой цене, а заодно впервые предложил и Radeon RX 9070 XT по цене ниже рекомендованной.

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