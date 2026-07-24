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Любопытно, однако

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Россельхознадзор отлавливает моль из Узбекистана

Россельхознадзор отлавливает моль из Узбекистана

Россельхознадзор отлавливает моль из Узбекистана Не все огурцы и помидоры из солнечной республики попадут на российские прилавки Мария Кузнецова Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Леонид Холод Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, которые допустили наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований.

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Комментарии
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Стэйси
... компании поставляют белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу, томаты и другие...В стране совсем ничего не выращивают, если завозят в огромных объёмах из Азии ? Где наш агросектор? Уничтожен или слишком мал ?
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1 м.
Игорь Кузнецов
Ограничене поставок из Армении (всегда можно найти причину по линии Роспотребнадзора) эту &quot;нишу на рынке&quot; замещают поставщики из Узбекистана. И тогда о поставщиках - &quot;если речь о пяти, то с политикой это связано быть не должно&quot;, звучит как-то неубедительно, при том. что &quot;о каких объемах идет речь? Это может быть кто-то, поставляющий «каплю в море», а может быть холдинг с объемом в миллион тонн&quot;. В любом варианте необходимо наращивать таворооботот России с Узбекистаном. Им нужно как-то рассчитываться за строительство АЭС в Фаришском районе Джизакской области. И узбекские &quot;плоские персики&quot; всусные, приемлемые по цене.
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1 м.
Нина Комарова
В советские времена никогда белокачанную капусту, лук, укроп, петрушку, свёклу не ввозили из республик. Дожили. Белокачанная капуста требует обильного количества влаги. Под Истрой были огромные поля с капустой, которая орошалась специальными разбрызгивателями воды.  Откуда в Узбекистане такое количество воды? Чушь какая-то. Дыни, виноград, персики, абрикоса - да. А зелень? Да пока её довезут, она без холодильного определенного режима просто сдохнет. А обеспечить правильный режим стоит дорого.
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1 м.