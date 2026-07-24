Россельхознадзор отлавливает моль из Узбекистана

... компании поставляют белокочанную и цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу, томаты и другие...В стране совсем ничего не выращивают, если завозят в огромных объёмах из Азии ? Где наш агросектор? Уничтожен или слишком мал ?

Игорь Кузнецов

Ограничене поставок из Армении (всегда можно найти причину по линии Роспотребнадзора) эту "нишу на рынке" замещают поставщики из Узбекистана. И тогда о поставщиках - "если речь о пяти, то с политикой это связано быть не должно", звучит как-то неубедительно, при том. что "о каких объемах идет речь? Это может быть кто-то, поставляющий «каплю в море», а может быть холдинг с объемом в миллион тонн". В любом варианте необходимо наращивать таворооботот России с Узбекистаном. Им нужно как-то рассчитываться за строительство АЭС в Фаришском районе Джизакской области. И узбекские "плоские персики" всусные, приемлемые по цене.