Долгая дорога к членству: Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС

В первый день саммита ЕС лидеры приняли ряд важных решений. Тбилиси предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а с Киевом и Кишиневом, получившими его еще в прошлом году, и вовсе решили начать предметные переговоры о присоединении к блоку.
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