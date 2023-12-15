Долгая дорога к членству: Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС

В первый день саммита ЕС лидеры приняли ряд важных решений. Тбилиси предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз, а с Киевом и Кишиневом, получившими его еще в прошлом году, и вовсе решили начать предметные переговоры о присоединении к блоку.