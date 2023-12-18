Наир Тикнизян: «Я далеко не футболист для топ-5 лиг. Представится возможность поиграть в Бельгии – почему бы не уехать?»

— Если фантазировать, то мне из европейских чемпионатов по стилю игры ближе всего Испания. Но если представится возможность поиграть в той же Бельгии, то почему бы не уехать? — То есть ты готов перейти даже в чемпионат не из топ-5? — Конечно.