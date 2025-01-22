Названы три самые распространенные среди мошенников схемы для обмана детей

В последние месяцы в России участились случаи обмана детей, для этого мошенники чаще всего используют три схемы - звонки под видом правоохранителей, фейковые предложения в онлайн-играх и установку программы удаленного доступа.
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