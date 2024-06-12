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Всего четыре вида продуктов ежегодно убивают 2,7 миллиона человек в Европе

Всего четыре вида продуктов ежегодно убивают 2,7 миллиона человек в Европе

ВОЗ назвала четыре вида продуктов, которые ежегодно убивают миллионы человек.В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что всего четыре вида продуктов ежегодно убивают миллионы человек.

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