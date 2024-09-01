Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов выиграл спор у охраны

Брянское УФАС признало необоснованной жалобу ООО «ЧОП Камелот» на действия Брянского дома-интерната для престарелых и инвалидовБрянское УФАС признало необоснованной жалобу ООО «ЧОП Камелот» на действия Брянского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
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