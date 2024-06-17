Сложнее еще не было. Как на Алтае снимают первый русский сезон шоу "Последний герой"

До конца июня в Республике Алтай будет сниматься первый русский сезон "Последнего героя", который уже называют самым жестким в истории шоу Весь июнь 2024 года на Телецком озере в Республике Алтай снимают новый сезон знаменитого реалити-шоу "Последний герой".