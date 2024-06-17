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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сложнее еще не было. Как на Алтае снимают первый русский сезон шоу "Последний герой"

Сложнее еще не было. Как на Алтае снимают первый русский сезон шоу "Последний герой"

До конца июня в Республике Алтай будет сниматься первый русский сезон "Последнего героя", который уже называют самым жестким в истории шоу Весь июнь 2024 года на Телецком озере в Республике Алтай снимают новый сезон знаменитого реалити-шоу "Последний герой".

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