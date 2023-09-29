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Своими руками

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Пышный пирог из журнала «Крестьянка» — немного кефира, манки, и вкуснятина на столе

Пышный пирог из журнала «Крестьянка» — немного кефира, манки, и вкуснятина на столе

Приготовьте вкуснейший, пышный и очень простой пирог к чаю из журнала «Крестьянка». Для него используются самые бюджетные продукты, но результат вас точно порадует! Ингредиенты: Манка — 1 стакан; Сахар — 1 стакан; Кефир — 2 стакана; Растительное масло — 0,5 стакана; Мука — 1 стакан; Разрыхлитель — 1 ч.

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