Пышный пирог из журнала «Крестьянка» — немного кефира, манки, и вкуснятина на столе

Приготовьте вкуснейший, пышный и очень простой пирог к чаю из журнала «Крестьянка». Для него используются самые бюджетные продукты, но результат вас точно порадует! Ингредиенты: Манка — 1 стакан; Сахар — 1 стакан; Кефир — 2 стакана; Растительное масло — 0,5 стакана; Мука — 1 стакан; Разрыхлитель — 1 ч.