Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Окрошка "по-корейски" !Кинолог Карапетья...
  • Анна Егорова
    Писали же, что подозревают диверсию...Эксперт Павлов: П...
  • Анна Егорова
    Этот пархатый жид угробил почти все мужское население Украины! Причем намеренно! Неужели украинцы это еще не поняли?Военэксперт Литов...

Депутат Останина призвала защищать общество от осужденных, вернувшихся с СВО

Депутат Останина призвала защищать общество от осужденных, вернувшихся с СВО

Депутат Государственной думы Нина Останина призвала правоохранительные структуры защищать общество от бойцов СВО, которые попали на передовую из мест лишения свободы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Мельник
А защищать общество от депутатов не следует? Сколько зарвавшихся депутатов попали на скамью подсудимых.ю которые грабили страну? А сколько депутатов в данный момент лоббируют интересы англосаксов способствуют бесконтрольной миграции и получении гражданства выходцам из средней азии? А ведь эти &quot;ценные специалисты&quot; несут нашему обществу несчастья и смерти. Так что один псих не ведет к обобщению, а действие всего депутатского сообщества (за малым исключением)  как раз позволяет обобщить и принять закон об защите обычных людей от депутатов. Вот так, депутат Остатнина :)
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх