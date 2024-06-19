Депутат Останина призвала защищать общество от осужденных, вернувшихся с СВО

Алексей Мельник

А защищать общество от депутатов не следует? Сколько зарвавшихся депутатов попали на скамью подсудимых.ю которые грабили страну? А сколько депутатов в данный момент лоббируют интересы англосаксов способствуют бесконтрольной миграции и получении гражданства выходцам из средней азии? А ведь эти "ценные специалисты" несут нашему обществу несчастья и смерти. Так что один псих не ведет к обобщению, а действие всего депутатского сообщества (за малым исключением) как раз позволяет обобщить и принять закон об защите обычных людей от депутатов. Вот так, депутат Остатнина :)