Сергей Кущенко: «В Лиге ВТБ с самого первого тура начался классный и непредсказуемый сезон»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от стартовых матчей нового сезона. «Первые игровые дни нового сезона получились очень интересными и практически все матчи показали, что в этом сезоне нас ждут уникальные спортивные результаты и командам надо настраиваться на борьбу с первых туров.