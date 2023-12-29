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Динар Хафизуллин: «В «Салавате» нет избранных, все пятерки вносят вклад. Стараемся играть компактно, агрессивно. Это система Козлова и его штаба»

– «Салават Юлаев» набирает темп, его называют одним из самых прогрессирующих клубов чемпионата. По делу? – Не торопился бы с выводами, все-таки главные матчи сезона впереди, весной.

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