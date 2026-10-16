Это эксклюзив для Китая Электрический BMW i3 50L, предназначенный для китайского рынка, установил своеобразный рекорд: он проехал 1213 км на одной зарядке в ходе испытания на максимальный запас хода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым