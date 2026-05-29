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Новости ТМ

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Глава МВД Владимир Колокольцев наградил юного жителя Новой Ляли за содействие полиции в предотвращении преступления

«Накануне Международного дня защиты детей Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения 17 подростков из 13 регионов страны.

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