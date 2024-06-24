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Можно ли пить перекись водорода для профилактики заболеваний

Можно ли пить перекись водорода для профилактики заболеваний

Любители народной медицины принимают внутрь аптечный раствор, чтобы защититься от рака и ВИЧ. Что такое перекись водорода Перекись — это вода с дополнительным атомом кислорода.

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Комментарии
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Рамиль Гилазетдинов
От вич и рака пьют перекись?) не смешите ни себя ни народ, и это не народное средство, а рекомендуемое известным профессором космической медицины и доктором мед. наук И. П. Неумывакиным для профилактики и лечения болезней, связанных с вирусами и бактериями, но точно не вич и рак :) Главное правильное употребление этого средства, тогда не будет никаких страшных последствий, которые здесь расписаны. Уже ни раз пил и полоскал этим средством по назначению и все норм, помогает 👍
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