Можно ли пить перекись водорода для профилактики заболеваний

Рамиль Гилазетдинов

От вич и рака пьют перекись?) не смешите ни себя ни народ, и это не народное средство, а рекомендуемое известным профессором космической медицины и доктором мед. наук И. П. Неумывакиным для профилактики и лечения болезней, связанных с вирусами и бактериями, но точно не вич и рак :) Главное правильное употребление этого средства, тогда не будет никаких страшных последствий, которые здесь расписаны. Уже ни раз пил и полоскал этим средством по назначению и все норм, помогает 👍