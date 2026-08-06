Премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город, в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы Соединенными Штатами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии