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ИА Регнум

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Премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город, в ходе выступления на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы Соединенными Штатами.

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