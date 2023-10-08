Пшеница продолжает дешеветь

Котировки фьючерсов на пшеницу в США на прошлой неделе падали до минимума с 28 сентября 2020 года. Падение спровоцировал отчет министерства сельского хозяйства США, показавший, что объем производства пшеницы в стране и ее запасы оказались выше ожиданий.