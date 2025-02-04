FDA и ЕС одобрили продажу умных очков Nuance Audio со встроенными слуховыми аппаратами

Nuance Audio, новые «слуховые очки» от EssilorLuxottica, получили разрешение FDA и «маркировку CE в соответствии с нормами ЕС о медицинских устройствах», что делает их официально готовыми к продаже в США и Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии