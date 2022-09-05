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Экскурсии по бывшим заводам и фабрикам проведут для москвичей в честь Дня города

Экскурсии по бывшим заводам и фабрикам проведут для москвичей в честь Дня города

В столице в честь Дня города подготовили проект «Москва индустриальная». В его рамках москвичи смогут попасть на экскурсии по бывшим заводам и фабрикам и увидеть, как переплетается история промышленных территорий, современность и будущее мегаполиса.

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