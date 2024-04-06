Над Белгородом сбито 10 реактивных снарядов, повреждено 12 многоэтажек

В ночь на 6 апреля Белгородская область подверглась очередной атаке ВСУ.Утром 6 апреля над Белгородской областью было сбито 10 реактивных снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
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