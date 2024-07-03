До начала спецоперации нам ежегодно показывались умопомрачительные новинки ВПК, танки Т-14 на базе "Арматы", истребители Су-57, обещали противоспутниковые лазеры и "оружие на новых физических принципах".
После чистки в Минобороны на фронт пошли новинки ВПК: Куда делись выставочные танки и самолёты
Комментарии
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Дмитрий
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9 час.
Валерий Фоменков
Как понимаю, захватить бывшую Украину ВС РФ могут за пару недель, и для этого все есть. Но при этом будет уничтожено, практически, все население, включая всех бандер-овец. Однако, Россия всегда была и остаётся самым миролюбивым и благородным государством в мире. Этой нашей "слабостью" и пользуется империя зла сша, которая пытается воевать с нами руками бандер-овец. А о том, что без поддержки америкашек киевские фашисты и дня не продержатся, смысла говорить нет. Всем понятно, что бандер-овцы изначально, начиная со степашки бандеры, преуспели лишь в одном - пресмыкаться перед своим Хозяином, побираться и попрошайничать. На большее, как показывает история, они не способны даже теоретически. В этом вся суть бандер-овец, подавляющее большинство из которых и украинцами то, в принципе, никогда не были.
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8 час.
Павел Ильин
Почему то забывают что воры во власти прежде всего подрывают авторитет государства, а это хуже чем просто воровство. За это надо карать строже....пожизненно или вышка.
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7 час.
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