После чистки в Минобороны на фронт пошли новинки ВПК: Куда делись выставочные танки и самолёты

Валерий Фоменков

Как понимаю, захватить бывшую Украину ВС РФ могут за пару недель, и для этого все есть. Но при этом будет уничтожено, практически, все население, включая всех бандер-овец. Однако, Россия всегда была и остаётся самым миролюбивым и благородным государством в мире. Этой нашей "слабостью" и пользуется империя зла сша, которая пытается воевать с нами руками бандер-овец. А о том, что без поддержки америкашек киевские фашисты и дня не продержатся, смысла говорить нет. Всем понятно, что бандер-овцы изначально, начиная со степашки бандеры, преуспели лишь в одном - пресмыкаться перед своим Хозяином, побираться и попрошайничать. На большее, как показывает история, они не способны даже теоретически. В этом вся суть бандер-овец, подавляющее большинство из которых и украинцами то, в принципе, никогда не были.