Отравитель из Балашихи рассказал на видео о ядовитом морсе для семьи и друзей

СК показал видео с отравителем из Балашихи, он признался в покушении на семерых 25-летний житель подмосковной Балашихи причастен к отравлению девяти человек — матери, отчима, бабушки, дяди, сестры, подруги и друзей.
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