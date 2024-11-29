ВКС России атаковали перешедших в наступление сирийских боевиков

Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) и других группировок, перешедших в наступление в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.