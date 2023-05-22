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В Сети оказались недовольны внешним видом и присутствием Зеленского в Японии

В Сети оказались недовольны внешним видом и присутствием Зеленского в Японии

Пользователи в Сети раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского после его участия в саммите стран «Большой семерки» в Хиросиме (Япония).

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