После потери позиций в Горнальском монастыре ВСУ не имеют перспектив на удержание села Горналь.Вооруженные силы Украины потеряли всяческие перспективы на удержание села Горналь и других оставшихся под их контролем территорий в Курской области после потери позиций в Горнальском монастыре.