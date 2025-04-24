После потери позиций в Горнальском монастыре ВСУ не имеют перспектив на удержание села Горналь.Вооруженные силы Украины потеряли всяческие перспективы на удержание села Горналь и других оставшихся под их контролем территорий в Курской области после потери позиций в Горнальском монастыре.
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