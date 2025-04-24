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Царьград

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Эксперт Иванов: ВСУ после освобождения Горнальского монастыря не удержат позиции

Эксперт Иванов: ВСУ после освобождения Горнальского монастыря не удержат позиции

После потери позиций в Горнальском монастыре ВСУ не имеют перспектив на удержание села Горналь.Вооруженные силы Украины потеряли всяческие перспективы на удержание села Горналь и других оставшихся под их контролем территорий в Курской области после потери позиций в Горнальском монастыре.

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