Выяснилось, как Владимир Путин узнает о зарплатах россиян

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин не испытывает дефицита статистических данных о состоянии экономики, однако часто использует возможность, чтобы лично узнать у россиян об их заработках.
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