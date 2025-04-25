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ФедералПресс

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Выяснилось, как Владимир Путин узнает о зарплатах россиян

Выяснилось, как Владимир Путин узнает о зарплатах россиян

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин не испытывает дефицита статистических данных о состоянии экономики, однако часто использует возможность, чтобы лично узнать у россиян об их заработках.

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